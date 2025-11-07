Stretta sui visti ai russi, Mosca: ‘l’Ue preferisce migranti illegali e disertori ucraini’

La Commissione europea preferisce accogliere “migranti illegali e disertori ucraini che vivono di sussidi anzichÃ© turisti con capacitÃ di spesa”

Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la decisione della Ue sulla stretta ai visti per i cittadini russi. “La Commissione europea, a quanto pare, ha ragionato cosÃ¬: perchÃ© l’Europa occidentale dovrebbe volere turisti con capacitÃ di spesa, quando ci sono migranti illegali e disertori ucraini che vivono di sussidi?”, ha osservato Zakharova.

Kallas: “Stretta sui visti nella Ue per i cittadini russi”

“Ãˆ difficile giustificare l’inizio di una guerra e aspettarsi di poter circolare liberamente in Europa. L’Ue sta inasprendo le norme sui visti per i cittadini russi a causa dei continui disturbi causati dai droni e degli atti di sabotaggio sul suolo europeo. Viaggiare nell’Ue Ã¨ un privilegio, non un diritto acquisito.”

Lo annuncia su X l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas. tgcom24.mediaset.it

NOTA: i terroristi islamici, invece, come provano i numerosi attentati in UE, possono entrare e uscire a piacimento.