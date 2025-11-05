UE: piano per alta velocitÃ  ferroviaria e carburanti sostenibili

oma, 5 nov.Â – La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure per sviluppare e rilanciare i treni ad alta velocitÃ e collegare le relative reti tra i vari Paesi europei, rimuovendo gli ostacoli alla loro interoperabilitÃ . Parallelamente ha anche lanciato nuove iniziative sui carburanti sostenibili.

Per quanto riguarda l’alta velocitÃ , Bruxelles ha fissato come obiettivo quello di approntare entro il 2024 delle reti piÃ¹ interconnesse, in modo da ridurre i tempi di percorrenza e rendere le ferrovie ad alta velocitÃ una vera alternativa ai voli aerei su breve tratte. A titolo di esempio, sfruttando il Trans European Transport Network (Ten-T) il piano punta a creare collegamenti ad alta velocitÃ tra i maggiori snodi ferroviari con treni capaci di raggiungere almeno 200 km/h, che consentirebbero di viaggiare da Berlino a Copenhagen in quattro ore invece delle sette attuali, da Sofia ad Atene in sei ore invece che in 13 ore e 40 minuti.

I nuovi collegamenti renderanno anche piÃ¹ veloci e semplici tratte piÃ¹ lunghe come Parigi-Lisbona via Madrid e la connessione con le capitali dei Paesi baltici, secondo quanto riporta un comunicato.

La commissione intende agire su quattro versanti: rimuovere barriere e strozzature all’interoperabilitÃ ; sviluppare una strategia coordinata; migliorare le condizioni della rete ferroviaria e le capacitÃ di investire degli operatori; rafforzare la governance a livello europeo.

Al tempo stesso il pacchetto prevede un rilancio degli investimenti su combustibili da rinnovabili e da fonti a basse emissioni di carbonio. In particolare c’Ã¨ una focalizzazione sul trasporto marittimo e sull’aviazione dove secondo la commissione bisognerÃ realizzare investimenti fino a 100 miliardi di euro. Il piano annunciato prevede 2,9 miliardi di investimenti da qui al 2027 che includono almeno 2 miliardi sui carburanti sostenibili alternativi tramite investimentii, 300 milioni sui sistemi a idrogeno, 446 milioni sui combustibili sintetici per l’aviazione e 133,5 milioni su programmi di innovazione per i carburanti.Â (askanews)