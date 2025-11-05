Mattarella: ‘la Difesa si evolva, tempi che non ammettono ritardi’

ROMA, 05 NOV – “Si tratta di comprendere, interpretare e affrontare la realtÃ di un mondo in continua evoluzione, dentro il quale anche le Forze Armate sono chiamate a evolvere, come Ã¨ sempre avvenuto. Ma in questa nostra stagione, in questo nostro tempo, con un ritmo che non ammette ritardi e che non ammette lentezze nell’adeguarsi ai mutamenti”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli allievi degli istituti di formazione militare. (ANSA).

L’EVOLUZIONE DELLA “DIFESA”..

Crosetto: â€˜servono 30mila militari in piÃ¹, stop operazione strade sicureâ€™

(per difenderci da un nemico immaginario, i cittadini vengono lasciati in balÃ¬a dei malviventi veri?)