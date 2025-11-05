Crosetto: ‘servono 30mila militari in piÃ¹, stop operazione strade sicure’

Il ministro Guido Crosetto auspica una vera riforma della Difesa, ritiene inadeguato il limite a 170mila del personale militare e vuole “garanzie a loro tutela”

Spiega quindi che “la legge 244 dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui Ã¨ nata Ã¨ morto”. Si tratta infatti proprio della legge che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unitÃ . Crosetto ha le idee chiare: “Il personale va aumentato e reso piÃ¹ efficiente”. Il ministro sottolinea poi, nel suo intervento alla sede del Covi (comando operativo di vertice interforze): “Mentre parliamo di scudo e guerra ibrida, dobbiamo anche parlare di alloggi. Le forze armate devono essere efficienti. Serve una riforma delle forze armate, non la considero la riforma del ministro della Difesa: in Parlamento parleranno le forze armate e non un sottosegretario o ministro”.

“Via i militari dall’operazione strade sicure”

Crosetto suggerisce inoltre che “sull’operazione strade sicure” Ã¨ arrivato il momento di tornare indietro. E spiega: “Quando penso che 6.800 militari in tutta Italia sono su strada, penso che dovremmo aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario”. Poi aggiunge che le forze armate “devono essere efficienti, non inclusive. Dobbiamo iniziare a parlare di requisiti. Non si puÃ² pensare di non riformare il sistema dei requisiti”. Il ministro spiega quindi che “non puÃ² esistere un solo sistema di requisiti: esistono differenze se devo andare a combattere per le forze speciali, se devo essere addestrato a guidare i droni o se devo andare a combattere”.

“Servono 30mila unitÃ in piÃ¹”

“Abbiamo bisogno di 30mila unitÃ in piÃ¹, dovremmo arrivare a 200mila – sottolinea a Rai1 -. I tedeschi ne hanno 280mila circa. E servono 6-7 anni per avere una difesa aerea minimamente paragonabile a quella di Israele”. E ancora, Crosetto afferma che “bisogna tarare le forze armate in base alle aspettative future, dopo che per un periodo sono state considerate come strumento di assunzione. Bisogna spiegare che fare il comandante di una nave non Ã¨ come fare il dirigente di uno stabilimento industriale”.

