Dimessa dal Pronto soccorso, 40enne torna a casa e muore

CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA), 05 NOV – Un’indagine Ã¨ stata avviata dalla Procura di Perugia dopo la denuncia presentata dai familiari di una donna di poco piÃ¹ di 40 anni morta a casa lunedÃ¬ scorso poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di CittÃ di Castello dove si era rivolta per dei disturbi gastrointestinali.
La notizia Ã¨ riportata da Nazione e Corriere dell’Umbria. “L’ex compagno della donna vuole capire cosa Ã¨ successo, chiede chiarezza” ha spiegato all’ANSA l’avvocato Eugenio Zaganelli che lo assiste insieme a Roberto Bianchi. I magistrati sembrano orientati a far eseguire l’autopsia che comunque non Ã¨ stata ancora formalmente disposta.
La donna era stata dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni per una gastroenterite. Con l’indicazione di eseguire alcuni esami ambulatorialmente. Tornata a casa si Ã¨ perÃ² di nuovo sentita male ed morta dopo circa due ore. L’ex compagno ha subito presentato querela. (ANSA)