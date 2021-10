Imbarazzo a ‘Che tempo che fa’, Ed Sheeran: “sono vaccinato e ho preso il Covid”

Sono positivo al Covid-19, in verità non sto benissimo. L’ho scoperto stamattina, devo stare molto, molto attento e devo stare in quarantena con mia figlia”. Ha esordito così Ed Sheeran aprendo il collegamento in diretta con Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 24 ottobre. La notizia della sua positività è arrivata proprio in un momento in cui il Regno Unito sta affrontando un aumento di casi che potrebbero portare a nuove strette nel Paese.ù

Il cantantautore britannico ha quindi spiegato che “sono anche vaccinato, pensate se non lo fossi stato, sono imbarazzato e sto malissimo per questo anche se non dovrei vergognarmi perché succede a migliaia di persone ogni giorno, ma è una cosa a cui dobbiamo stare davvero attenti. Mia moglie non c’era e non è positiva, lei starà altrove, non vogliamo che stia male anche lei, le ho detto di farsi dei bei bagni, tornerà tra 10 giorni. Siamo positivi io e la bambina, staremo 10 giorni insieme da soli, è una cosa meravigliosa, non l’ho mai vista così a lungo, stavo due giorni e poi andavo via. Mia figlia e io stiamo bene insieme, il frigorifero è pieno e non facciamo altro che mangiare“, ha quindi scherzato Ed Sheeran.

Ed Sheeran si è scusato con il pubblico di Rai 3

“Mi dispiace non essere lì con voi, c’era già la macchina pronta (il cantante avrebbe dovuto essere presente nello studio di Che Tempo Che Fa, ndr), ho fatto il test, il tampone e me ne sono accorto stamane. Spero di tornare a Natale e ogni giorno faccio una lezione di italiano. Adoro l’Italia e ho una casa qui, siamo entusiasti dell’Italia, è un luogo meraviglioso e con la famiglia cerchiamo di venirci il più possibile”, ha concluso. www.ilfattoquotidiano.it

