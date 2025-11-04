Sesso in chiesa a Salsasio di Carmagnola, due stranieri sorpresi dal parroco

Don Iosif Patrascan ha scoperto due giovani mentre stavano consumando un rapporto sessuale all’interno della chiesa di Salsasio di Carmagnola

Il fatto è avvenuto in pieno giorno, lunedì 27 ottobre. Riferiscono dalla parrocchia: “La giovane coppia di origine straniera, dopo alcune effusioni sul sagrato, ha pensato di appartarsi nel locale vicino alla statua della Madonna e del Sacro Cuore per consumare il rapporto. Sul posto sono presenti delle telecamere e ora i carabinieri stanno visionando le immagini per risalire ai soggetti. Il Parroco ha ovviamente sporto denuncia e informato gli organismi parrocchiali”. Dopo questo e altri episodi, ora la parrocchia di Salsasio chiede che vengano aumentati i controlli nella zona e per i luoghi sacri.

Sarà celebrata una liturgia riparatoria

“Venerdì 7 novembre – fanno sapere – verrà celebrata una liturgia riparatoria nella chiesa in via Novara 102 con l’Adorazione Eucaristia e le confessioni dalle 17 alle 17.50 e la Santa Messa alle 18”.

Atti vandalici e profanazione del luogo sacro

“Il fatto è l’ultimo e il più grave di una serie di atti vandalici e di profanazione del luogo sacro – continuano dalla parrocchia -. Nella scorsa estate ignoti hanno danneggiato il porticato sito davanti agli uffici parrocchiali proprio di fronte all’ingresso della chiesa e hanno sradicato e rubato le telecamere di videosorveglianza esterne della Parrocchia, rovinando anche alcuni fari esterni. La zona dove è sita la chiesa nuova di Salsasio e in particolare il sagrato e la scalinata della sede parrocchiale da troppo tempo sono oggetti di scontri tra gruppi e vandali che sporcano e spesso danneggiano gli spazi, le strutture e l’ingresso della chiesa, luogo sacro. Questi gesti sono anche un disprezzo verso un luogo sacro e verso la cristianità e la Chiesa.

La zona in cui è sita la chiesa nuova di Salsasio sta diventando una zona sempre meno sicura e spesso accadono fatti sgradevoli come persone che fanno i propri bisogni sul sagrato della chiesa, più volte le mura esterne sono state imbrattate e come se non bastasse spesso vengono importunate le persone che partecipano alle celebrazioni, in particolare gli anziani, o addirittura vengono disturbate le celebrazioni stesse”.

