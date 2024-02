Presentazione libro Speranza, uomo in sedia a rotelle grida: “ridotto così dal vaccino”

POTENZA – Un uomo di 45 anni, proveniente da Thiene (Vicenza), ha interrotto brevemente la presentazione del libro intitolato “Perché guariremo”, scritto dall’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, per denunciare che dopo la prima dose di vaccino anticovid è stato colpito da un ictus e ora non è assistito adeguatamente dal servizio socio-sanitario nazionale.

“Sono stato ridotto così dal vaccino”, ha gridato l’uomo – che si muove su una sedia a rotelle – interrompendo la presentazione, che è ripresa regolarmente alcuni minuti dopo.

L’uomo, che si chiama Andrea, ha detto di essere un ex saldatore e che, venuto a conoscenza dalla presentazione del libro di Speranza, ha deciso di affrontare il viaggio dal Veneto a Potenza per denunciare la sua situazione.

Avvicinato dall’ANSA dopo la fine dell’incontro, Speranza ha detto di provare “rispetto” per l’uomo: “Faccio però rilevare – ha aggiunto – che i vaccini anticovid hanno salvato, solo in Italia, almeno 1,4 milioni di persone, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità”.

Replicando all’interruzione, l’ex ministro ha detto dal palco, rivolgendosi all’uomo: “Una trasmissione televisiva vi porta qui per fare casino”, riferendosi alla presenza di una troupe del programma di Retequattro “Fuori dal coro”.

Speranza ha poi spiegato all’ANSA: “C’è un pezzo di stampa che pensa di poter lucrare su questo ma i decisori politici hanno fatto affidamento esclusivamente su quello che la scienza consigliava di fare e nulla mi farà cambiare pensiero”. ANSA