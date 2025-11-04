Dimesso dal Pronto soccorso, 56enne torna a casa e muore

Aveva 56 anni Antonio Granato, lâ€™uomo ritrovato morto a pochi passi dalla sua abitazione, ad Ariano Irpino (Avellino), dopo essere stato dimesso dallâ€™ospedale.

Stando a quanto rende noto Il Corriere, il 56enne era giunto al pronto soccorso dopo aver avvertito un malore improvviso, durante una passeggiata pomeridiana. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti, presenti sul posto.

Eseguiti tutti gli accertamenti del caso, Granato, dimesso in serata, si sarebbe incamminato a piedi verso la sua abitazione in via Vitale, a pochi passi da Piazza Mazzini. Giunto allâ€™esterno del suo appartamento, tuttavia, si sarebbe accasciato sul suolo, poco distante dalla sua auto, tenendo ancora tra le mani il foglio delle dimissioni rilasciato dal nosocomio.

A lanciare lâ€™allarme sarebbero stati il fratello e il nipote ma per Antonio, purtroppo, non câ€™Ã¨ stato nulla da fare. Al momento non sono ancora note le cause del decesso ma sono ben quattro le persone indagate per la morte dellâ€™uomo: il pm del tribunale di Benevento, a seguito dellâ€™autopsia effettuata sulla salma, ha iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati il medico del pronto soccorso, un radiologo, un neurologo e un biologo che si sarebbero occupati del paziente durante la sua permanenza in ospedale.

