Milano, tentato scippo a 60enne in metro: fermato egiziano

Ha cercato di scappare confondendosi tra i passeggeri della metro, ma è stato individuato e bloccato. Un uomo di 25 anni, cittadino egiziano, è stato fermato – prima dalla security Atm e poi consegnato alla polizia – dopo aver cercato di derubare un passeggero su un treno della metropolitana M1 (la “Rossa”) nel pomeriggio di sabato 1° novembre.

Il tentato furto

Tutto è successo poco dopo le 16.30 nella stazione di San Babila. Il 25enne si è avvicinato a un passeggero moldavo di 60 anni e ha cercato di impossessarsi della collanina d’oro che aveva al collo. Immediatamente è scattato l’allarme. La fuga del 25enne è durata pochi minuti: è stato intercettato e bloccato dal personale della security Atm presente in stazione. Il 25enne è stato bloccato fino all’arrivo della Polmetro che lo ha accompagnato in questura per gli accertamenti.

La security Atm: cos’è e cosa fa

La security Atm è una squadra composta da circa 150 guardie particolari giurate operative 24 ore su 24 sulla rete metropolitana e di superficie, coordinate dalla Centrale Security, attiva h24, che monitora costantemente la rete ed è in contatto diretto con le sale operative Atm e con le forze dell’ordine, con cui esiste una collaborazione continua e consolidata. Il sistema di sorveglianza si avvale di oltre 12.000 telecamere installate su tutta la rete e nelle sedi aziendali.

www.milanotoday.it