Firenze, scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestata bulgara

Gli scippi continuano ad essere un problema nel centro storico fiorentino

Questa volta il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio per unâ€™ignara turista. Nel pomeriggio di domenica (15 marzo) i militari della stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un furto in via dei Vecchietti.

Le protagoniste della vicenda sono due cittadine bulgare di 23 anni, entrambe senza fissa dimora e con un profilo giÃ noto alle forze dellâ€™ordine. Il duo aveva puntato la propria vittima approfittando della calca del fine settimana. La tecnica utilizzata era ben collaudata: mentre una delle giovani si appoggia alla turista per distrarla e coprire lâ€™azione, la complice agise con destrezza, infilando la mano nello zaino della malcapitata nel tentativo di sottrarle il portafoglio.

Lâ€˜azione, tuttavia, non Ã¨ sfuggita allâ€™occhio dei militari, che hanno assistito alla scena. Il loro intervento tempestivo ha permesso di bloccare lâ€™azione criminosa sul nascere, fermando le due donne e recuperando la refurtiva, che Ã¨ stata immediatamente riconsegnata alla legittima proprietaria.

Lâ€™operazione si Ã¨ conclusa con lâ€™arresto in flagranza di reato di una delle due ventitrÃ©enni, mentre la complice Ã¨ stata denunciata; per entrambe lâ€™accusa Ã¨ di tentato furto con destrezza in concorso. A seguito del rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri, lâ€™autoritÃ giudiziaria ha convalidato lâ€™arresto, applicando nei confronti della giovane fermata la misura dellâ€™obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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