Malore in palestra, padre di due bimbe muore a 43 anni

ImolaOggi CRONACA, News 2025

Gerardo Esposito

MIRANDOLA. Ãˆ venuto a mancare a soli 43 anni. Ieri mattina si era recato in palestra per fare allenamento. Purtroppo, perÃ², Ã¨ stato colto da un malore, che non gli ha lasciato scampo. Ãˆ morto cosÃ¬ Gerardo Esposito, storico cameriere del ristorante Saul di San Giacomo Roncole.

La tragedia a Mirandola

La tragedia Ã¨ avvenuta intorno alle 9. Esposito era solito allenarsi allo Spazio Fitness di Mirandola. Un operatore della struttura si Ã¨ accorto dello stato di salute del 43enne, e cosÃ¬ ha chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono giunte unâ€™ambulanza e unâ€™automedica. Allâ€™arrivo dei sanitari, il personale della palestra aveva giÃ  iniziato il massaggio cardiaco servendosi del defibrillatore. I sanitari del 118 hanno continuato con le disperate operazioni di rianimazione, ma non câ€™Ã¨ stato nulla da fare.

Esposito Ã¨ deceduto allâ€™interno della palestra, stroncato da un arresto cardiaco. Pochi minuti dopo avrebbe dovuto recarsi al lavoro, lo aspettavano i colleghi. Sono stati avvertiti della tragedia poco prima del turno di pranzo, e faticano a realizzare quanto successo.

Il ricordo dei colleghi

Â«Non riusciamo a crederci â€“ affermano le colleghe â€“. Gerardo era lâ€™anima di questo locale, lavorava qui da ventâ€™anni. Era simpatico, affidabile, sempre sorridente. Aveva sempre la battuta pronta con i clienti, ci sapeva fare con le persone. Non dimenticheremo mai la sua ironia, la sua genuinitÃ  e la simpatia. Perdiamo un grande amico oltre che un collega. Ci stringiamo al cordoglio della famiglia, siamo sconvolteÂ».

Esposito, originario di Napoli, aveva lavorato in Germania, per poi trasferirsi a Mirandola circa ventâ€™anni fa. Lascia la moglie Angela e le figlie Vittoria e Francesca.
www.gazzettadimodena.it

Articoli correlati

poliziotti in ospedale

Noto, 46enne trovato morto in casa dopo un mese

ambulanza

Malore fatale, muore operaio di 47 anni

ambulanza malore

Malore in cantiere, morto operaio di 50 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *