Malore in palestra, padre di due bimbe muore a 43 anni

MIRANDOLA. Ãˆ venuto a mancare a soli 43 anni. Ieri mattina si era recato in palestra per fare allenamento. Purtroppo, perÃ², Ã¨ stato colto da un malore, che non gli ha lasciato scampo. Ãˆ morto cosÃ¬ Gerardo Esposito, storico cameriere del ristorante Saul di San Giacomo Roncole.

La tragedia a Mirandola

La tragedia Ã¨ avvenuta intorno alle 9. Esposito era solito allenarsi allo Spazio Fitness di Mirandola. Un operatore della struttura si Ã¨ accorto dello stato di salute del 43enne, e cosÃ¬ ha chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono giunte unâ€™ambulanza e unâ€™automedica. Allâ€™arrivo dei sanitari, il personale della palestra aveva giÃ iniziato il massaggio cardiaco servendosi del defibrillatore. I sanitari del 118 hanno continuato con le disperate operazioni di rianimazione, ma non câ€™Ã¨ stato nulla da fare.

Esposito Ã¨ deceduto allâ€™interno della palestra, stroncato da un arresto cardiaco. Pochi minuti dopo avrebbe dovuto recarsi al lavoro, lo aspettavano i colleghi. Sono stati avvertiti della tragedia poco prima del turno di pranzo, e faticano a realizzare quanto successo.

Il ricordo dei colleghi

Â«Non riusciamo a crederci â€“ affermano le colleghe â€“. Gerardo era lâ€™anima di questo locale, lavorava qui da ventâ€™anni. Era simpatico, affidabile, sempre sorridente. Aveva sempre la battuta pronta con i clienti, ci sapeva fare con le persone. Non dimenticheremo mai la sua ironia, la sua genuinitÃ e la simpatia. Perdiamo un grande amico oltre che un collega. Ci stringiamo al cordoglio della famiglia, siamo sconvolteÂ».

Esposito, originario di Napoli, aveva lavorato in Germania, per poi trasferirsi a Mirandola circa ventâ€™anni fa. Lascia la moglie Angela e le figlie Vittoria e Francesca.

