Spari in strada nel Napoletano, morto un 18enne

Questa notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dellâ€™ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo dâ€™arma da fuoco. Il giovane Ã¨ morto nel nosocomio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 18enne Ã¨ stato ferito a Boscoreale, a piazza Pace. In due, in sella a uno scooter, avrebbero raggiunto un gruppo di ragazzi esplodendo un solo colpo che ha ferito il 18enne di Pompei. Ãˆ questa la prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata impegnata nelle indagini, su quanto accaduto intorno alle 2 e 30. Continuano le indagini dei carabinieri per verificare dinamica e matrice.

