PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 1 novembre 2025

Udienza preliminare per omesso aggiornamento del piano pandemico

PROTAGONISTI DI QUESTA PUNTATA sono il Comitato Nazionale Familiari vittime Covid e il Comitato Familiari vittime Covid Moscati di Taranto

Le autorevoli ospiti sono:

ELEONORA COLETTA, avvocato

GIORGIA DE TOMASI, avvocato

Con loro parleremo di un fatto, piÃ¹ unico che raro. Lo scorso 17 ottobre, al Tribunale Penale di Piazzale Clodio in Roma, si Ã¨ tenuta infatti un’udienza preliminare dove, per la prima volta, alcuni dirigenti del Ministero della Salute nellâ€™epoca della pandemenza sono stato presenti in qualitÃ di imputati per aver omesso di aggiornare il piano pandemico. Si tratta di Raniero Guerra, Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa, e Francesco Maraglino.

Il Comitato Nazionale Familiari vittime Covid ed il Comitato Familiari vittime Covid Moscati di Taranto erano presenti e si sono costituiti parte civile.