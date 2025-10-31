PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 1 novembre 2025

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Udienza preliminare per omesso aggiornamento del piano pandemico

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 1 novembre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PROTAGONISTI DI QUESTA PUNTATA sono il Comitato Nazionale Familiari vittime Covid e il Comitato Familiari vittime Covid Moscati di Taranto

Le autorevoli ospiti sono:
ELEONORA COLETTA, avvocato
GIORGIA DE TOMASI, avvocato

Con loro parleremo di un fatto, piÃ¹ unico che raro. Lo scorso 17 ottobre, al Tribunale Penale di Piazzale Clodio in Roma, si Ã¨ tenuta infatti un’udienza preliminare dove, per la prima volta, alcuni dirigenti del Ministero della Salute nellâ€™epoca della pandemenza sono stato presenti in qualitÃ  di imputati per aver omesso di aggiornare il piano pandemico. Si tratta di Raniero Guerra, Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa, e Francesco Maraglino.

Il Comitato Nazionale Familiari vittime Covid ed il Comitato Familiari vittime Covid Moscati di Taranto erano presenti e si sono costituiti parte civile.

Articoli correlati

PIAZZA LIBERTA', Armando Manocchia risponde alle calunnie di Messora

PIAZZA LIBERTAâ€™, Armando Manocchia risponde alle calunnie di Messora. Replica

PIAZZA LIBERTA': il mondo distopico, con Carmen Tortora

PIAZZA LIBERTA’: il mondo distopico, con Carmen Tortora

Lâ€™unico modo per fermare le guerre Ã¨ fermare i guerrafondai. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 10 maggio 2025

Lâ€™unico modo per fermare le guerre Ã¨ fermare i guerrafondai. PIAZZA LIBERTAâ€™, replica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *