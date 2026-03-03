Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di martedÃ¬ 3 marzo 2026

Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah

PIAZZA LIBERTÃ€, puntata di martedÃ¬ 3 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

khamenei Ã¨ stato eliminato. Sono stati intercettati droni verso la base Gb a Cipro. Tre caccia Usa sono stati abbattuti in Kuwait da fuoco amico. Il governo iraniano ha invitato la popolazione a scendere in piazza per sostenerlo. Israele ha attaccato il Libano. A Beirut Ã¨ stato ucciso il capo dellâ€™intelligence di Hezbollah. Ci si chiede: quanto il conflitto si allargherÃ ?

Ospite di Armando Manocchia, per parlare della situazione in Medio Oriente, Ã¨ il professore Giuseppe ROMEO; autore de La Nato dopo la Nato.

Giuseppe Romeo Ã¨ calabrese, saggista, giornalista, avvocato, analista geopolitico. Ha insegnato Relazioni internazionali e Storia politica dellâ€™integrazione europea presso lâ€™UniversitÃ  di Torino per la Scuola Universitaria Interdipartimentale di Scienze.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

