Ladrocinio di bambini. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 7 marzo 2026

LADROCINIO DI BAMBINI: UN PECCATO MORTALE

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 7 marzo 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta..

OSPITI di Armando Manocchia sono:

Signora Laura – insegnante,

Maria Scardia – Avvocato,

Lavinia Nera – psicologa.

Continuiamo a parlare dell’espropriazione dei figli, del ladrocinio di bambini e di quale sia la cosa più efficace che possiamo fare per contrastare l’immarcescibile questione omertosa e mafiosa perpetrata da certo giudiciume e dalla filiera del male.

Questa puntata vi darà la conferma di quello che diciamo da anni e cioè che l’obiettivo di questo fenomeno criminoso, criminogeno e criminale è la distruzione della famiglia.

L’Autorità usa il suo potere per uno scopo diverso da quello previsto; emette atti di facciata per coprire carenze istruttorie; usa misure discrezionali per finalità economiche, politiche e ideologiche; aggira norme tecniche e procedurali; utilizza un atto amministrativo per ottenere un risultato non consentito e soprattutto contrario al principio dell’interesse superiore del minore; esercita la sua funzione in modo formalmente corretto, ma sostanzialmente distorto.

Come si evince, in questo ladrocinio di bambini, dove vengono uccise la verità e la libertà, e si distruggono le famiglie, ‘ognuno fa quello che vuole e nessuno quello che deve’. E’ terra di nessuno. Non solo non esiste lo Stato di diritto, ma non esiste neanche il diritto.

In questa branca dell’ordinamento giudiziario a sé stante, distante e distaccata dal Tribunale Ordinario, nessuno rende conto a nessuno, vale solo il principio del Marchese del Grillo: io sono io e voi non siete un cazzo!

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta