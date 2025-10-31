Meloni: ‘per lo Spazio 7,5 miliardi, investimento record’

ROMA, 31 OTT – “Siamo la prima nazione europea ad aver approvato una legge quadro sullo Spazio e sulla Space economy. Ãˆ un provvedimento strategico che getta le basi per lo sviluppo di una costellazione nazionale, regolamenta l’accesso allo spazio dei soggetti privati al mercato spaziale nel quadro di una cornice rispettosa della sicurezza nazionale e crea un Fondo pluriennale a sostegno della partecipazione di Pmi e start-up ai programmi pubblici”.

CosÃ¬ la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla seconda edizione degli Stati Generali Space Economy. “Abbiamo scelto di destinare allo Spazio oltre 7,5 miliardi di euro. Un investimento record – ha aggiunto – destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Risorse nazionali e Pnrr, che si traducono in catene del valore piÃ¹ solide, in una filiera industriale piÃ¹ competitiva, in servizi migliori per cittadini e imprese”. (ANSA).