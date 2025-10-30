Si cosparge di benzina durante lo sfratto e minaccia di darsi fuoco

Un altro tragico episodio legato a uno sfratto, fortunatamente terminato senza drammatico epilogo

Un uomo di 41 anni si Ã¨ cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco insieme all’abitazione di fronte all’ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto esecutivo. Ãˆ successo a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Pochi giorni fa un uomo di Sesto San Giovanni, nella stessa situazione, si era gettato dal balcone.

Stando a quanto appreso, l’uomo si Ã¨ versato tre litri di benzina addosso mentre si trovava dentro la casa. Ha poi afferrato un accendino, minacciando di far scattare la scintilla. I carabinieri hanno impiegato quattro ore per convincerlo a desistere. A quel punto il 41enne si Ã¨ tolto gli indumenti fradici di carburante e ha seguito i militari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo stabile. Il 41enne Ã¨ stato visitato dai sanitari che lo hanno poi trasportato in ospedale.

