Meloni riceve Zelensky: “sempre a fianco di Kiev”

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un bilaterale. In agenda per Zelensky anche l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“In questi 4 anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica”, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi.

“Sforzi diplomatici per arrivare a una pace duratura, chiamano in causa l’Europa e l’Italia intende continuare a fare la sua parte. Un Occidente diviso, un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca”

Fonte: Agenzia Vista

(ANSA) – ROMA, 15 APR – “L’instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità, uno scenario che disorienta, che può spaventare. Ma è soprattutto in momenti come questi che l’amicizia fra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, fa la differenza. Italia e Ucraina lo hanno fatto, legati da un’amicizia profonda, e continueranno a farlo nei prossimi anni rafforzando amicizia e cooperazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo l’incontro a Palazzo Chigi.