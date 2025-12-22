Non riesce a pagare l’affitto alla Curia: sfratto esecutivo per un 80enne

A Dolcedo, in provincia di Imperia, l’intera comunitÃ si sta muovendo a favore di Gianni, l’ottantenne che rischia lo sfratto in quanto non riesce a pagare l’affitto alla Curia, proprietaria dell’abitazione in cui vive con la compagna. “Diario del Giorno” prova a fare luce sulla vicenda che coinvolge il pensionato, che per tanti anni si Ã¨ messo a disposizione facendo prima il nonno vigile davanti alla scuola e poi vestendo i panni di Babbo Natale per i bambini durante le feste locali.

Ora, perÃ², i 600 euro di pensione percepiti non bastano per sostenere tutte le spese e l’uomo ha ricevuto lo sfratto esecutivo. Come racconta la trasmissione di Rete 4, un sostegno Ã¨ arrivato proprio da quei cittadini che col tempo si sono affezionati a Gianni, al punto da mobilitarsi e raccogliere in poche ore oltre mille euro.

“Queste persone si stanno comportando davvero in modo encomiabile”, commenta Gianni, emozionato per la solidarietÃ ricevuta. E, durante il collegamento, aggiunge: “Io vorrei rimanere qui tranquillamente, poi in futuro se si puÃ² dare anche qualche soldino lo si dÃ lo stesso, perchÃ© io non voglio restare senza pagare. Solo che non abbiamo possibilitÃ . Con un po’ di soldi della pensione, ogni tanto se posso dare qualcosa lo darÃ²”.

www.tgcom24.mediaset.it