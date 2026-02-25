Operaio sfrattato si uccide nel Mantovano

MANTOVA, 25 FEB – Si Ã¨ impiccato prima di ricevere l’ordinanza di sfratto dall’ufficiale giudiziario: Ã¨ successo questa mattina a Casalmoro, nel Mantovano. A trovare l’uomo, un 56enne originario di Leno (Brescia), Ã¨ stato lo stesso ufficiale giudiziario che, trovando la porta di casa aperta, Ã¨ entrato.

Subito ha avvertito i carabinieri e i soccorsi. La persona deceduta era un operaio, separato e padre di due figlie che viveva da solo nell’appartamento di Casalmoro. Da tempo era in corso la procedura di sfratto per morositÃ ; due tentativi andati a vuoto erano stati effettuati il 29 ottobre dello scorso anno e lo scorso 29 gennaio. (ANSA)

