Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto, 64enne si uccide

SARZANA, 05 FEB – Un uomo di 64 anni si Ã¨ ucciso alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. E’ successo a Sarzana, la notizia Ã¨ stata anticipata dalla Nazione e dal Secolo XIX. Tutto Ã¨ successo ieri sera nel centro storico di Sarzana.

L’uomo abitava da solo e piÃ¹ di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilitÃ . Da tempi i proprietari dell’appartamento avevano avviato l’iter burocratico per lo sfratto e ieri si sono presentati accompagnati dall’ufficiale giudiziario. A quel punto l’uomo si Ã¨ barricato in casa e si Ã¨ ferito varie volte all’addome con un coltello. (ANSA)