Roma, rapina a guida turistica: arrestato tunisino

Un tour che un gruppo di turisti ricorderanno non solo per le bellezze della CittÃ Eterna. Una cartolina di un rapinatore che ha strappato lo smartphone dalle mani di una guida turistica. Ãˆ accaduto in via dell’Esquilino, nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore.

Guida turistica rapinata

In particolare la guida turistica Ã¨ stata vittima di furto a opera di un uomo straniero a bordo di una bicicletta. Raggiunta alle spalle le ha strappato il cellulare dalle mani. Il malvivente, un cittadino tunisino di 27 anni senza dimora e con precedenti, dopo aver tentato una breve fuga, Ã¨ stato raggiunto e bloccato dai carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante che si trovavano in servizio di vigilanza fissa presso la basilica di Santa Maria Maggiore.

Arrestato

Portato in caserma, il giovane Ã¨ stato arrestato e trattenuto in caserma, a disposizione della magistratura, poichÃ© gravemente indiziato del reato di furto con strappo, in attesa del rito direttissimo. Il cellulare Ã¨ stato riconsegnato alla vittima, che ha formalizzato lâ€™atto di denuncia presso la medesima caserma e ha ringraziato i carabinieri, potendo cosÃ¬ proseguire il tour con il suo gruppo di turisti.

