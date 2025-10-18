Roma, sindaco Gualtieri: “nel 2027 mi ricandido”

Il sindaco Roberto Gualtieri, come già annunciato in precedenza, si ricandiderà alle prossime elezioni comunali del 2027 per guidare nuovamente Roma

“Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi. Ci vogliono 10 anni di lavoro. La scelta di aprire tantissimi cantieri, che all’inizio era sembrata un po’ pazza, è una scommessa che stiamo vincendo”, ha detto il sindaco nel corso della trasmissione ‘Skytg24 Live in Romeo’. “I primi risultati, visibili e tangibili, hanno incrinato quella rassegnazione di chi pensava che a Roma non si potessero cambiare le cose”, ha sottolineato. (ANSA)

