Confermata la condanna in appello bis a Davigo

BRESCIA, 29 OTT – La corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a un anno e tre mesi nei confronti di Piercamillo Davigo.Â  Si tratta dell’appello bis dopo che la Cassazione aveva annullato, con rinvio a nuovo giudizio d’appello, la parte di condanna per la rivelazione del segreto a terzi.

“Presentiamo ricorso perchÃ© resto convinto che la condotta del mio assistito sia stata ispirata solo al ripristino della legalitÃ  e non abbia arrecato alcun danno a un’indagine che senza il suo intervento, sollecitato dall’assolto Storari, non sarebbe neppure partita”, ha commentato l’avvocato Davide Steccanella, legale di Davigo. (ANSA)

“Loggia Ungheria”, Davigo condannato a un anno e 3 mesi

