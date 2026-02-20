Dove siamo rimasti (che fine hanno fatto i magistrati del caso Tortora)

di Filippo Facci – Il procuratore Felice Di Persia, che ordinÃ² il blitz contro Tortora, Ã¨ diventato procuratore capo a Nocera inferiore e nel 2014 membro del Csm per la corrente di Magistratura indipendente.

Lucio Di Pietro, il procuratore che affiancÃ² Di Persia, Ã¨ diventato procuratore generale a Salerno e poi procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia.

Il magistrato Luigi Sansone, negli anni Duemila, Ã¨ diventato presidente della Sesta sezione penale della Cassazione.

Il procuratore Diego Marmo, lâ€™uomo che aveva definito Tortora Â«cinico mercante di morteÂ», e che lâ€™aveva accusato di essere Â«stato eletto al Parlamento europeo con i voti della camorraÂ», Ã¨ diventato procuratore capo al tribunale di Torre Annunziata e, nel 2014, assessore alla legalitÃ al comune di Pompei. Avete letto bene.

Lâ€™altro giudice di Tortora Orazio Dente Gattola (Dente fa parte del cognome) negli anni Duemila Ã¨ diventato Presidente di sezione a Torre Annunziata.

Anche un altro giudice, Angelo Spirito, nel 1998 risultava giÃ in servizio alla Corte di Cassazione.

Il giudice istruttore Giorgio Fontana merita invece un approfondimento: durante un interrogatorio tentÃ² di ingannare Tortora dicendogli: Â«Ma lo dica Tortora, lo dica che lei usava drogaâ€¦ Non Ã¨ mica un reato, sa?Â»; Fontana poi gli rifiutÃ² i domiciliari dicendo che per i suoi guai di salute sarebbe bastato un trattamento farmacologico (in carcere) anche in virtÃ¹ della Â«pericolositÃ dellâ€™imputatoÂ», del resto Â«rimetterlo in libertÃ comprometterebbe le esigenze di tutela della collettivitÃ Â»; quando poi Tortora fu assolto, e il ministro Giuliano Vassalli annunciÃ² dei provvedimenti, Fontana divenne furibondo: Â«Ãˆ una vergogna, non intendo subire alcun procedimento disciplinare, mi dimetto dalla magistratura, il ministro ha rispolverato il caso solo per motivi politici, lo denuncerÃ² per interesse privato in atto dâ€™ufficioÂ».

Va detto che Fontana mantenne la promessa: si lasciÃ² decadere dal servizioÂ» e fece lâ€™avvocato a Napoli, malgrado lâ€™Avvocatura vietasse ai magistrati di esercitare nel distretto in cui avevano operato in precedenza: tra i suoi assistiti Gianni Melluso detto Â«il belloÂ», pentito e calunniatore di Tortora che restÃ² nel programma di protezione per molti anni e che nel 1992 rilasciÃ² unâ€™intervista e tornÃ² a calunniare Tortora.

Anni dopo, nel 1995, Melluso racconterÃ di aver inchiodato Tortora seguendo un copione che i magistrati gli avevano suggerito di recitare in cambio della libertÃ : ma era pur sempre la parola di un pentito.

Per chiudere il capitolo Giorgio Fontana: dieci anni dopo lâ€™assoluzione di Tortora, disse che Â«non ci fu errore giudiziario, come molti si ostinano a ripetereÂ».

E a proposito di assoluzioni: nessuno cita mai Michele Morello, il giudice che assolse Tortora in Appello anche se non fece, diversamente da qualche collega sopra citato, una grande carriera: passÃ² alla Procura circondariale e solo alla fine divenne Procuratore generale a Campobasso. Non solo: Morello fu messo sotto procedimento disciplinare al Csm per una dichiarazione rilasciata ai giornalisti subito dopo la lettura dellâ€™assoluzione di Tortora: Â«Abbiamo condannato chi andava condannato e assolto chi andava assoltoÂ», frase che fu ritenuta Â«violazione del segreto della camera di consiglioÂ», anche se il fascicolo, forse per imbarazzo, fu lasciato estinguere per prescrizione dal Csm.

E a proposito del Csm: il plenum, riunito nellâ€™aprile 1989, votÃ² a maggioranza lâ€™archiviazione di ogni accusa nei confronti dei magistrati; tra i pochi a ribellarsi ci fu Giancarlo Caselli, che parlÃ² di Â«sciatteriaÂ» e di Â«gravi omissioniÂ» dei colleghi napoletani oltrechÃ© di gente arrestata per omonimia e tenuta in galera per due anni e mezzo. Inoltre: le ispezioni ministeriali promosse dal guardasigilli Giuliano Vassalli non diedero risultati, Vassalli ci riprovÃ² ancora ma senza risultati.

PiÃ¹ in generale: ogni causa al tribunale civile di Roma e alla Corte europea dei diritti dellâ€™uomo si Ã¨ insabbiata in un mare di cavilli e comunque non ha portato a nessuna responsabilitÃ disciplinare. Nessuna toga ha ufficialmente sbagliato per il caso Tortora.

I magistrati accusatori di Tortora querelarono semmai vari giornalisti e denunciarono per calunnia gli avvocati che avevano vanamente promosso una causa contro di loro, tipo Giandomenico Caiazza e Vincenzo Zeno-Zencovich; tra i giornalisti fece rumore invece una querela contro Giuliano Ferrara, la quale, pure, registrÃ² un perfetto silenzio dellâ€™Ordine dei giornalisti e anche dellâ€™Usigrai – Ferrara aveva un programma su Raitre.

Dove eravamo rimasti?

Per ora siamo fermi alla miglior biografia su Enzo Tortora che abbiamo mai letto in assoluto, Â«Applausi e sputiÂ» di Vittorio Pezzuto appena rieditata da Piemme: qualcosa che dovrebbero leggere e rileggere colleghi, avvocati, magistrati, cittadini e scolari che credono di sapere e invece non sanno, credono di ricordare e invece non ricordano, credono che ogni tanto succeda ancora qualcosa, nel mondo della malagiustizia italiana, e invece Ã¨ giÃ successo tutto: ma di piÃ¹. E quindi: dove eravamo rimasti?

Siamo immobili, fermi ad allora. Ma câ€™Ã¨ un referendum.

