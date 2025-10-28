Tulsi Gabbard: ‘Obama sapeva che Hillary Clinton aveva problemi psico-emotivi’

“La direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha appena confermato ciÃ² che lo Stato profondo non avrebbe mai voluto che sapeste.

La Russia non era l’unica a detenere segreti esplosivi: Barack Obama sapeva che Hillary Clinton era mentalmente inadatta a ricoprire l’incarico e non disse nulla.

Il rapporto originale dell’intelligence descriveva i “problemi psico-emotivi intensificati, gli accessi di rabbia incontrollata e i forti tranquillanti” della Clinton. Eppure Obama ha nascosto al popolo americano una minaccia alla sicurezza nazionale e ha architettato una cospirazione per rovesciare il governo degli Stati Uniti, proprio l’atto che in seguito hanno cercato di attribuire a Trump.

Una psicopatica alla Casa Bianca, sedata e protetta dall’establishment. A cosa avrebbe potuto portare? Ricatto. Spionaggio. Terza guerra mondiale.

La veritÃ Ã¨ piÃ¹ oscura di quanto chiunque potesse immaginare, e finalmente sta venendo a galla.”

Lo scrive su X Jim Ferguson, fondatore di Freedom Train International, pubblicando il video.

Un commento al post

“Se ciÃ² che dice Tulsi Ã¨ anche solo in parte vero, allora il vero scandalo non Ã¨ la lotta tra rossi e blu, ma il fatto che non abbiamo alcuna garanzia per impedire a leader mentalmente o fisicamente inadatti di detenere il potere.

Chiariamo una cosa:

In questo Paese non esiste un meccanismo indipendente che valuti sistematicamente la forma fisica e mentale di:

Il potere esecutivo (inclusi i membri del gabinetto)

Membri del Congresso

Giudici federali e giudici della Corte Suprema

Nemmeno uno.

Facciamo affidamento sui partiti politici, sui donatori e sui media compiacenti per “assicurarci” che tutto vada bene, anche quando gli addetti ai lavori sanno che non Ã¨ cosÃ¬. E quando arriva il momento di invocare il 25Â° Emendamento? I membri del Governo â€“ che hanno giurato di rispettare la Costituzione â€“ si rifiutano di agire perchÃ© la loro lealtÃ Ã¨ rivolta alla macchina politica, non al popolo americano.

Questo non Ã¨ un governo rappresentativo.

Si tratta di un sistema truccato che protegge i propri membri.

Se qualcuno che guida un carrello elevatore deve superare una visita medica, allora anche qualcuno con competenze nucleari dovrebbe farlo.

Le valutazioni mediche e psicologiche obbligatorie e indipendenti dovrebbero rappresentare il minimo indispensabile per le posizioni di estremo potere, rinnovate regolarmente, verificate pubblicamente e applicate senza eccezioni.

PerchÃ© la vera minaccia alla sicurezza nazionale non Ã¨ il nemico esterno.

Ãˆ la leadership compromessa in patria.”