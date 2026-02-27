Hillary Clinton: “Mai incontrato Epstein”

“Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini”. Questa la dichiarazione iniziale di Hillary Clinton nella sua testimonianza alla Commissione di vigilanza a New York. “Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa”, ha aggiunto. “Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini”, ha poi sottolineato.

La prima deposizione che riguarda i Clinton è quella di Hillary, a Chappaqua, nella residenza privata sua e del marito Bill, nella contea di Westchester, a Nord di New York.

L’ex presidente e la moglie hanno sempre negato di aver compiuto illeciti nell’ambito del caso Epstein. Bill Clinton però, tra le altre cose, dovrà rispondere del fatto di aver volato diverse volte sull’aereo privato dell’ex finanziere. Le foto contenute nei fascicoli pubblicati di recente hanno mostrato, inoltre, l’ex presidente in pose potenzialmente compromettenti, in particolare una in cui si trova in una vasca idromassaggio con lo stesso Epstein e una donna.

Hillary, da parte sua, ha affermato di non aver mai incontrato Epstein, ma ha ammesso di aver visto la sua compagna e complice, Ghislaine Maxwell, ora in carcere. L’ex segretaria di Stato dovrà quindi dimostrare di non aver in alcun modo messo a rischio la sicurezza nazionale.

