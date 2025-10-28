Auto: in Europa a settembre brand cinesi al 7,4%, Byd supera Fiat

ImolaOggi ECONOMIA, News 2025

auto cinesi

Prosegue la crescita dei brand cinesi in Europa trainata Byd e MG (Saic) e dai modelli plug-in

In base ai dati Acea, l’Associazione europea dei costruttori, le vendite a settembre sono aumentate del 149% raggiungendo una quota record del 7,4% con 4 modelli plug-in nella classifica dei primi 10.
A settembre dello scorso anno la quota dei brand cinesi era del 3,3%. Byd ha registrato a settembre nell’Europa allargata un aumento delle vendite del 400% a 24.963 unitÃ  arrivando a una quota del 2%, superando Fiat (22.967 unitÃ  1,9%).

Saic con il marchio MG invece ha registrato un aumento delle vendite del 75,5% a 34mila auto, pari a una quota del 2,7%.

Settembre ancora in calo invece per Tesla, ma con qualche segnale positivo grazie alla Model Y tornata dopo 9 mesi a essere l’auto piÃ¹ venduta in Europa. Il gruppo guidato da Elon Musk ha registrato un calo delle vendite del 10,5% a 40mila auto, pari a uno quota del 3,2%, mentre nei 9 mesi la flessione Ã¨ del -28,5% a 174mila veicoli. (askanews)

Articoli correlati

Ferrari

Ferrari presenta auto elettrica e nuovo piano industriale: titolo crolla in borsa

Mercedes

Mercedes, vendite in calo anche nel terzo trimestre

Stellantis Pomigliano

Stellantis ferma 5 stabilimenti in Europa, “mercato difficile”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *