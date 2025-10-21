Ucraina, Kallas: “Non è bello che Putin vada in Ungheria per i colloqui”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Kaja Kallas

Lussemburgo – “Non è bello che il Presidente russo, Vladimir Putin, sottoposto a un mandato d’arresto della Corte penale internazionale, si rechi in un Paese dell’Unione europea, ma che la valutazione reale dipende dall’esito dell’incontro in Ungheria”. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo.
Ebs Fonte: Agenzia Vista

Kallas: “la Russia non vuole la pace”

Articoli correlati

Lavrov

Mosca: “UE forza più distruttiva sulla scena internazionale”

Kaja Kallas

Kallas: “la Russia non vuole la pace”

von der Leyen

Orban: ‘von der Leyen va in giro parlando di guerra senza alcun mandato’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *