Roma, evade dai domiciliari 7 volte per andare a rubare: romeno in carcere

I Carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, che ha disposto la custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di un 58enne romeno.

L’uomo è stato rintracciato dai militari in via Labicana, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in via Prenestina. L’aggravamento della misura è stato richiesto dai Carabinieri e disposto dall’Autorità giudiziaria, a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni e della pericolosità sociale dell’uomo.

Dal mese di giugno, infatti, il 58enne è stato arrestato per ben 7 volte e denunciato in un’altra occasione, perché gravemente indiziato di aver commesso furti a bordo di mezzi pubblici e per il reato di evasione.

Una volta notificata l’ordinanza di custodia in carcere, i Carabinieri lo hanno accompagnato nel carcere di Rebibbia.

