“Sintomi influenzali”, morta giovane mamma di 30 anni

Irene Edoardi, una giovane mamma di 30 anni, è morta nella notte nella sua abitazione a Frosinone

La donna, che laovrava nel settore dell’estetica, già da 3 settimane stava combattendo con i più classici sintomi dell’influenza di stagione, e per questo il medico di famiglia le aveva prescritto alcuni farmaci. Ma nella notte la situazione è precipitata ed è morta dopo una violenta crisi respiratoria nella sua abitazione di Corso Lazio nel quartiere Scalo.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati i familiari: hanno chiamato il 118 facendo intervenire il personale medico che ha fatto tutto il possibile per rianimarla ma ha solo potuto constatare il decesso. A quel punto i sanitari hanno chiesto l’intervento delle Volanti della Questura: i poliziotti hanno messo la salma a disposizione della Procura della Repubblica e nelle prossime ore il sostituto di turno deciderà se effettuare l’autopsia.

Secondo quanto riporta Frosinone News, una prima valutazione del medico che ha constatato il decesso sembrerebbe suggerire una crisi cardiaca irreversibile legata a una patologia polmonare o infettiva.

