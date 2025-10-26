Malore in casa, 18enne muore tra le braccia della mamma

PEDEROBBA (Treviso) – Ragazza di 18 anni muore per un arresto cardiaco fulminante in casa. Inutili i soccorsi del Suem intervenuti anche con l’elicottero, che purtroppo non si è reso necessario.

La giovane era a casa con la madre e, al momento del malore, è stata soccorsa dal genitore, ma non c’è stato niente da fare. All’arrivo dei sanitari del 118, chiamati immediatamente, era già senza vita. Sul posto i carabinieri di Pederobba per le indagini del caso e ricostruire i contorni della vicenda.

www.ilgazzettino.it