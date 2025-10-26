Flavio trovato morto in casa a 19 anni

Un dramma improvviso ha sconvolto la quiete di Masotti, frazione di Serravalle Pistoiese. Flavio Saraci, 19 anni, è stato trovato privo di vita nella sua camera dal fratellino di 10 anni nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre. Un malore improvviso avrebbe stroncato il giovane, descritto da tutti come sano, sportivo e senza alcuna patologia nota.

Il malore e i soccorsi

Erano da poco passate le 18 quando il fratello di Flavio, entrando nella stanza, si è accorto che qualcosa non andava. Secondo quanto riporta La Nazione, il ragazzo era immobile e non rispondeva. In pochi istanti è scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il giovane d’urgenza all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte ha sconvolto la famiglia, che si è precipitata in ospedale, incredula davanti a una tragedia così repentina.

Chi era Flavio Saraci

Figlio di una famiglia di origini albanesi, Flavio era nato e cresciuto a Serravalle Pistoiese. Aveva frequentato il liceo scientifico «Filippo Pacini» di Pistoia, indirizzo Scienze Applicate, diplomandosi l’anno scorso. Gli amici lo ricordano come un ragazzo atletico, gentile e riservato, con una grande passione per lo sport e la palestra. Nessuno avrebbe potuto immaginare che un malore potesse portarlo via così presto. […]

www.corriereadriatico.it