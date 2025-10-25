Von der Leyen: “Prima di proiettare la nostra forza all’estero, serve rinnovarci”

“Il mondo sta cambiando più velocemente delle nostre politiche. Le nostre istituzioni devono trasformare il modo in cui pensano, formulano le politiche e prendono decisioni per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al Forum 2025 Berlin Global Dialogue.

“Prima di proiettare la nostra forza all’estero, serve rinnovarci – ha aggiunto -. L’Ue deve affrontare sfide profonde: rallentamento economico, vulnerabilità strategiche, minacce alla sua indipendenza (???) e al suo modello sociale. Ma ha anche risorse eccezionali. Sfruttiamo i punti di forza per un’Europa forte e coesa”. tgcom24.mediaset.it