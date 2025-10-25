Von der Leyen. ‘il potere si misura in base alla potenza militare’

BRUXELLES, 25 OTT – “Il potere è sempre stato misurato in base alla potenza militare e all’influenza territoriale. Chi controllava confini ed eserciti controllava anche l’equilibrio di potere nelle relazioni tra paesi e continenti. E sarebbe sbagliato affermare che questa nozione sia obsoleta. L’hard power è più importante che mai nel mondo di oggi.

Abbiamo visto come paesi come la Russia o i suoi alleati autocratici usino il conflitto come strumento per costruire imperi e supremazia sugli altri. Il nostro progetto è diverso, ma non possiamo essere ingenui e vulnerabili”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un passaggio dedicato alla difesa europea nel suo discorso al Forum 2025 Berlin Global Dialogue.

“Ecco perché l’Europa sta investendo così tanto nelle nostre capacità militari e nel potenziamento delle nostre industrie della difesa. Sbloccheremo fino a 800 miliardi di euro di spesa per la difesa entro il 2030. Questa attenzione alla deterrenza e alla pace attraverso la forza è più importante che mai”. (ANSA)