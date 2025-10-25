Macron, ‘invieremo a Kiev altri missili e caccia Mirage’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Macron e Zelensky

PARIGI, 24 OTT – La Francia consegnerà nei prossimi giorni ulteriori missili antiaerei Aster all’Ucraina, come anche aerei da caccia Mirage: è quanto riferito da Emmanuel Macron, al tavolo dei Volenterosi in corso a Londra. “Consegneremo nei prossimi giorni dei missili Aster aggiuntivi, nuovi programmi di formazione e nuovi Mirage”, ha dichiarato il presidente videocollegato da Parigi, senza fornire ulteriori dettagli.

Finora, la Francia ha inviato a Kiev tre Mirage 2000 sui sei promessi all’Ucraina, in particolare, per le necessità di formazione dei piloti ucraini. Uno degli apparecchi è stato abbattuto a luglio. (ANSA)

Articoli correlati

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Francese, Pierre Schill

Francia pronta a inviare 7.000 soldati in Ucraina nel 2026

Zelensky e Meloni

Zelensky chiede generatori, Meloni pronta a inviarglieli

Von der Leyen e Zelensky

Zelensky: “L’Ue ci assicura aiuti finanziari per due anni”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *