Migranti, Mattarella emana decreto sui Paesi sicuri

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale” ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. La firma arriva dopo il colloquio al Quirinale con il premier Meloni. Si è “parlato un po’ di tutto” e quindi soprattutto di quella che per Mattarella è la base della politica: mediazione e non visione di parte.

L’almanacco dei problemi sul tavolo in queste ore descrive un’atmosfera tossica tra governo e magistrati, gran fatica sulla definizione dei decreti che il capo dello Stato deve esaminare ed eventualmente firmare e un blocco parlamentare che si protrae da mesi sulla nomina di un nuovo giudice della Corte costituzionale. tgcom24.mediaset.it