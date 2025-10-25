Crosetto: “La difesa non è un costo, ma un investimento”

“La difesa non è un costo, ma un investimento per la nostra vita e quella dei nostri figli. Difendere l’Europa e l’Italia significa anche tutelare il patromonio di civiltà costruito dai nostri padri”

PAVIA, 25 OTT – Lo ha sottolineato Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un videomessaggio diffuso oggi al Castello Visconteo di Pavia in occasione della conferenza internazionale “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”, organizzato da Aspen Institute Italia con la collaborazione dell’Esercito italiano.

“Stiamo vivendo un passaggio epocale, come quello di cinque secoli fa in occasione della battaglia di Pavia – ha spiegato Crosetto -.In Ucraina si sta assistendo a una guerra duplice, da una parte combattuta ancora in trincea e dall’altra con armi tecnologiche come i droni. L’Europa ha creduto per molti anni che il pericolo della guerra fosse cessato: purtroppo non è più così. Da Obama in poi, gli Stati Uniti chiedono alla Ue di farsi carico della propria sicurezza: per noi è una necessità, anche perché gli Usa oggi devono guardarsi soprattutto dal pericolo che arriva dall’area indo-pacifica e in particolare dalla Cina“.

Il ministro della Difesa si è soffermato sulle difficoltà che la Ue incontra per organizzare una difesa efficiente: “Oggi ci sono 27 modi diversi di organizzare la difesa, differenti per ogni Paese. così si sprecano risorse. Dobbiamo pensare ad una difesa europea unitaria, coinvolgendo anche Paesi fuori dalla Ue come la Gran Bretagna, quelli dell’area slava e la Turchia. Una difesa da sviluppare non solo sul terreno, ma anche nello spazio. Va potenziata anche la cybersicurezza e i cittadini vanno difesi anche dalla disinformazione“. In merito alla guerra in Ucraina, Crosetto ha auspicato “la ricerca di una via d’uscita. Dobbiamo renderci conto che i Paesi baltici oggi non si chiedono se la Russia attaccherà, ma quando attaccherà” (ANSA).