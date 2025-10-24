Meloni: ‘uso di asset russi rispettando diritto e sostenibilità’

Al vertice Ue si affronterà il tema “dei beni congelati russi rispetto ai quali riteniamo, e non siamo i soli, che sia necessario rispettare il diritto internazionale, il principio di legalità, tutelare la stabilità finanziaria e garantire la sostenibilità di ogni passo che dovesse essere intrapreso”, ha detto Meloni in vista del Consiglio europeo.

“la nostra posizione non cambia, pieno sostegno all’Ucraina”

Sull’Ucraina “la nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili alle immagini delle case sistematicamente bombardate dai russi sulla popolazione civile che resiste da oramai quattro anni”. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. “Il nostro sostegno al popolo ucraino rimane determinato nell’unico intento di arrivare alla pace, l’ho detto a Zelensky anche pochi giorni fa al telefono”.

