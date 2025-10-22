Torino, detenuto obeso muore in carcere: aperto fascicolo

TORINO, 22 OTT – La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del detenuto di 50 anni affetto da una grave obesità, deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e Cutugno. L’inchiesta dovrà accertare le cause e la dinamica del decesso. Lo si apprende dall’avvocato dell’uomo, Luca Puce.

Sul corpo dell’uomo verrà effettuata l’autopsia, dopo il conferimento dell’incarico al consulente da parte della Procura. Il detenuto pesava 265 chilogrammi ed era stato al centro di una serie di trasferimenti tra istituti penitenziari per l’assenza di una cella idonea alla sua condizione fisica.

Destinato al carcere di Cuneo, non era mai entrato nel penitenziario ed era rimasto all’ospedale Santa Croce, prima di essere trasferito nel carcere di Marassi, a Genova, e successivamente a Torino, dov’era stata costruita per lui una stanza adatta. Il detenuto era condannato per truffa, con fine pena nel 2040. (ANSA)