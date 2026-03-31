Carcere Torino, detenuti incendiano materassi e suppellettili

TORINO, 31 MAR – Tensioni questa mattina nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove nel padiglione B alcuni detenuti hanno dato vita a dei disordini. Secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, nella nona sezione sono stati incendiati materassi e suppellettili, mentre altri oggetti sono stati lanciati contro il personale. Tre agenti sono rimasti intossicati e sono stati accompagnati al pronto soccorso.

Sempre nella stessa mattinata, un altro detenuto, nella dodicesima sezione dello stesso padiglione, si Ã¨ opposto a un provvedimento disciplinare distruggendo gli arredi di una delle aree comuni. La situazione Ã¨ stata riportata sotto controllo grazie all’intervento del personale penitenziario.

“Ãˆ giunta l’ora di rivedere i vertici e la catena di comando – dichiara il segretario generale Osapp, Leo Beneduci – perchÃ© il padiglione B Ã¨ completamente fuori controllo e nelle mani dei detenuti. Ãˆ fondamentale che qualcuno se ne renda conto”. Il sindacato chiede un intervento urgente del Ministero della Giustizia e l’invio di ispettori per verificare quanto accaduto e prevenire nuovi episodi. (ANSA)