Corte Aja: Israele non ha provato legami tra Unrwa (Onu) e Hamas

L’AIA, 22 OTT – Israele non ha dimostrato che parte del personale dell’Unrwa sia membro di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve “facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell’Agenzia dell’Onu”.

Israele: “decisione vergognosa”

WASHINGTON, 22 OTT – L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha dichiarato che il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sul blocco degli aiuti a Gaza è “vergognoso”.

“Stanno accusando Israele di non aver collaborato con gli organi delle Nazioni Unite… Dovrebbero incolpare se stessi. Quegli organi sono diventati focolai di terroristi. Prendiamo ad esempio l’Unrwa… un’organizzazione che ha sostenuto Hamas per anni”, ha affermato Danon, avvisando che Israele respinge il tentativo di farsi imporre “misure politiche”. (ANSA)