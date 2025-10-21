Incidente sul lavoro: cade dal tetto del capannone, morto 64enne

Incidente mortale sul lavoro lunedì 20 ottobre poco prima dell’ora di pranzo a San Giovanni in Marignano, Rimini

A perdere la vita, cadendo dal tetto della sede dell’azienda Fida, è stato un inserviente pesarese di 64 anni: Claudio Reggiani. Secondo le ancora controverse ricostruzioni l’uomo sarebbe precipitato da una notevole altezza, circa 7 metri, dopo aver sfondato un lucernario di una ditta attigua a quella in cui alcuni operai stavano lavorando.

L’uomo – indicato come dipendente di una ditta di catering con sede nel Pesarese – stava portando il pranzo sul tetto del capannone vicino agli operai alle prese con la manutenzione della copertura. A nulla è valso ogni tentativo di salvargli la vita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Cattolica, gli ispettori del lavoro e l’elisoccorso che, però, non è servito. La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta e il Pm di turno ha disposto l’autopsia.

