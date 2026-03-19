Modena, operaio 60enne cade da ponteggio e muore

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incidente sul lavoro

MODENA, 19 MAR – Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico questa mattina intorno alle 9 a Modena. Un operaio di circa 60 anni Ã¨ caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell’edificio ex Banca d’Italia, ovvero l’intervento in corso per riqualificare lo storico palazzo Boschetti, a breve distanza dalla cittadella della giustizia modenese, dove si trovano tribunale e procura. Non c’Ã¨ stato scampo per l’operaio, fatali le conseguenze della caduta dall’alto. Sul posto il 118, che ha constatato il decesso, e la polizia. In corso indagini per chiarire la dinamica della caduta. (ANSA)

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