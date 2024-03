Europee, Salvini: ‘Vannacci candidato, ne ha tutto il diritto’

La Lega candiderà in Ue “tanti amministratori e imprenditori, anche senza tessere di partito in tasca, e un generale dell’esercito (Roberto Vannacci, ndr) che ha combattuto in mezzo mondo per l’onore del nostro paese ed ha tutto il diritto di scrivere libri e di candidarsi”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di Alis Let Expo a Verona Fiera, in merito a una domanda sulla candidatura di Roberto Vannacci alle prossime elezioni europee. (askanews)