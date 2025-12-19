Schiacciato da escavatore in cantiere, muore operaio 70enne

Un uomo di 70 anni Ã¨ morto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno (frazione di Ripaberarda), all’interno di un cantiere edile

L’operaio Ã¨ rimasto incastrato tra un escavatore e una parete di un edificio su cui si stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo. Gli operatori sul posto hanno proceduto con la messa in sicurezza del mezzo e dell’intera zona.

