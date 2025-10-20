Zelensky vuole acquistare 25 sistemi Patriot usando i beni russi congelati

Zelensky: “Abbiamo bisogno di 25 sistemi Patriot, studiamo un contratto”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto che al suo Paese vengano forniti 25 missili Patriot per la difesa aerea, al fine di aiutarlo a respingere i crescenti attacchi aerei russi. Parlando a Kiev dopo i colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i produttori di armi americani, Zelensky ha dichiarato ai giornalisti che “si tratta di 25 sistemi di cui abbiamo bisogno”

Ha anche aggiunto che per acquistarli dovrebbero essere utilizzati i beni russi congelati in Occidente. “Abbiamo avviato trattative con le aziende del settore della difesa e stiamo preparando un contratto – ha aggiunto -. È una storia molto positiva, non facile, ma di lungo periodo”. tgcom24.mediaset.it