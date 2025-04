Violentò una 75enne a Genova, 23enne arrestato in Albania

GENOVA, 18 APR – È stato arrestato in Albania il 23enne ricercato per aver violentato una donna di 75 anni a Genova nel 2021. Lo comunicano i carabinieri spiegando che nell’agosto 2021 nel capoluogo ligure il giovane straniero aveva rivolto insistenti avances a una donna italiana di 75 anni all’interno di un autobus per poi seguirla fino alla sua abitazione, dove si era introdotto con la forza colpendola al volto con un pugno ed abusando sessualmente di lei.

Al termine della violenza le aveva sottratto il telefono cellulare e si era dato alla fuga. Le indagini dei carabinieri hanno consentito successivamente di identificare l’autore, un 20enne albanese. L’uomo, condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello di Genova a 6 anni di reclusione per violenza sessuale, furto aggravato e lesioni personali, si era reso irreperibile. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuarlo a Fier in Albania perciò è stato emesso un mandato d’arresto europeo. Il ricercato è stato arrestato dalla polizia locale. (ANSA)