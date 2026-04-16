Kiev e Berlino siglano accordo “per la difesa” da 4 miliardi di euro

“L’Ucraina deve essere parte integrante della sicurezza dell’Europa, altrimenti alcuni Paesi finiranno per essere parte del mondo russo”, ha dichiarato Zelensky annunciando le discussioni su un nuovo sistema di difesa comune con i Paesi dell’Ue e non

Volodymyr Zelensky si è recato a Berlino, dove Ucraina e Germania hanno firmato accordi sullo scambio di dati digitali di combattimento e per lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma. Il presidente ucraino era nella capitale tedesca, con il ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, che ha incontrato l’omologo tedesco Boris Pistorius.

Secondo il ministero della Difesa di Berlino l’intesa include in particolare l’analisi dell’uso dei sistemi d’arma tedeschi, tra cui l’obice semovente 2000, il cannone d’artiglieria semovente RCH 155 e l’IRIS-T, nonché lo scambio di competenze e dati sul campo di battaglia ucraini, compresi i sistemi digitali come Avengers, DELTA e altre soluzioni.

Si tratta di sistemi digitali di combattimento e di comando e controllo che raccolgono dati dal campo di battaglia in tempo reale, li mettono in rete e li rendono disponibili per decisioni militari più rapide.

Un sistema europeo congiunto con l’Ucraina potrebbe rafforzare ulteriormente la sua indipendenza strategica, ha spiegato il Cancelliere federale Friedrich Merz dopo la firma.

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